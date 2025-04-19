Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini artırmak ve dünya çapında daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Türk Hava Yolları Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı” geniş katılımla gerçekleştirildi. Ramada Otel’de düzenlenen toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve iş dünyasından isimler de toplantıda yer aldı.

Kısa Film ile Şehir Tanıtıldı

Program kapsamında katılımcılara, Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerini, zengin gastronomisini, el emeği ürünlerini ve coğrafi işaretli değerlerini konu alan kısa bir tanıtım filmi izletildi. Şehrin sahip olduğu kültürel miras ve turizm potansiyeline dikkat çekilen sunumlar büyük ilgi gördü.

“Şehrimizin Tanıtımına Katkı Sağlayacak”

Toplantının ana gündeminde, Kahramanmaraş’ın tanıtımının güçlendirilmesi ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı konuşmada, “Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Bolat ve kıymetli yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantının şehrimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Şehrimizin tanıtımı ve turizmi için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı Sayın Ahmet Bolat’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Kahramanmaraş’ın Turizmine İvme Kazandıracak”

Programda konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Şehrimiz adına tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Milli gururumuz Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde önemli bir adım atıyoruz. Bu toplantının Kahramanmaraş’ın turizmine ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

THY’den Kahramanmaraş’a Büyük Destek

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’a yönelik uçuş seferlerinde artışa dikkat çekerek, “2019 yılında Kahramanmaraş’a Türk Hava Yolları 9, Ajet ise 5 olmak üzere haftada 14 uçuşgerçekleştiriliyordu. 2023 yılında ise bu rakam 18’e, bu yıl içerisinde ise 24’e çıkacak. Turizm faaliyetlerinin artmasıyla bu rakam daha da yükselecek” dedi.

Bolat ayrıca, Kahramanmaraş’ın tanıtımı için Çin, Hong Kong, Malezya, Tayvan ve Avustralya’dan tanıtım turları düzenleyeceklerini, THY'nin resmi internet sitesinde Kahramanmaraş’ı anlatan videolar yayımlayacaklarını belirtti. Şehre 4 Milyon Dolarlık tanıtım desteği sağlayacaklarının da müjdesini verdi.