Operasyon, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 220/188 maddeleri uyarınca Silahlı Örgüt Kurma ve Örgüt Faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak il genelinde düzenlenen operasyonda, 47 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonda; 7,888 adet Satışı Yetkili Makamların İznine Tabi Sentetik Hap, 24 adet Captagon Hap, 3.39 gram Metamfetamin, 6.68 gram Esrar, 151.86 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 41.47 gram AMG, 1 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında bıçak, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Yapılan çalışmada, yakalanan 8 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 39 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.