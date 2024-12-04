Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimi hedefiyle hayata geçirdiği dev güneş enerji santrali projesinde önemli bir aşama kaydetti. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’nde 100 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 6 megavat kurulu güce sahip olacak tesisin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

140 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen bu proje, sadece enerji üretimi değil, aynı zamanda şehir ekonomisi için de büyük bir kazanç sağlayacak. Büyükşehir Belediyesinin enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılaması planlanan tesis, enerji maliyetlerinde her ay 4 Milyon TL’lik tasarruf sağlayacak. Bu tasarruf, yeni projelerin finansmanında kullanılacak ve şehrin kalkınmasına katkı sunacak.

Çevre Dostu Enerji ve Sürdürülebilir Gelecek

Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını, karbon emisyonunun azaltılmasını ve yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesini hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu santral ile enerji ihtiyaçlarını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılayarak çevreyi koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta yenilenebilir enerji kapasitesi önemli ölçüde artacak.

2025 Yılında Hizmete Girecek

Bölgedeki kazı, dolgu ve zemin hazırlıkları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Çalışmaların, planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, tesisin 2025 yılının Mayıs ayında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor. Kahramanmaraş’ta yerel yönetimler tarafından inşa edilen en büyük güneş enerji santrali özelliğine sahip proje, enerji vizyonuyla şehrin geleceğini aydınlatmaya hazırlanıyor.