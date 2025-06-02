Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Borsası’nda vatandaşlara daha hijyenik ve düzenli bir ortam sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurbanlık alışverişi için her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Canlı Hayvan Borsası’nda bu yıl da yoğunluk artarken Büyükşehir Belediyesi, alandaki hizmet kalitesini artırmak için tüm birimleriyle sahada aktif rol alıyor. 18 büyükbaş ve 38 küçükbaş hayvan satış noktasının bulunduğu alanda, hem satıcıların hem de alıcıların konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kapsamlı önlemler hayata geçirildi.

Temizlik ve İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen temizlik ve ilaçlama faaliyetleri, alanın hijyenik şartlara uygun hale getirilmesi için büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Ekipler, hem çevresel sağlığı korumak hem de kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla belirli periyotlarla ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda günlük temizlik işlemleriyle hayvan pazarının daha temiz ve kullanışlı bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Bayram Süresince de Hizmet Sürecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yalnızca bayram öncesinde değil, bayram süresince de Canlı Hayvan Borsası’nda ekiplerin görev başında olacağı bildirildi. Vatandaşların güvenli ve hijyenik bir ortamda kurban ibadetini gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.