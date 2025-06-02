Karatutlu, Kahramanmaraş özelinde yerinden dönüşüm sürecindeki belirsizliklerden esnafı tehdit eden AVM projelerine kadar birçok başlığa dikkat çekti.

“Mücbir sebep kararını yerinde buluyoruz ama…”

Milletvekili Karatutlu konuşmasında, deprem bölgesi için mücbir sebep süresinin 30 Kasım 2025’e kadar uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve iktidara teşekkür etti. Ancak aynı duyarlılığın yerinde dönüşüm süreci için gösterilmediğini vurguladı. Vatandaşların büyük bir bölümü hâlâ hukuki ve idari süreçlerle boğuşurken, 30 Haziran 2025’e kadar verilen sürenin yetersiz olduğunu belirtti. Karatutlu, yerinden dönüşüm süresinin en az 5-6 ay daha uzatılması gerektiğini ifade etti.

“Rezerv alan ilanları keyfi, şeffaflık sıfır!”

Kahramanmaraş’taki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nü eleştiren Karatutlu, kurumun “Ali kıran baş kesen” tavrıyla hareket ettiğini belirtti. Vatandaşlarla herhangi bir uzlaşı sağlanmadan, tamamen keyfi kararlarla bazı bölgeler rezerv alan ilan edilirken, bazı bölgelerin hiçbir gerekçe gösterilmeden rezerv alan dışına çıkarıldığını dile getirdi. Bu uygulamaların, hukuki güvenliği zedelediğini ve halkta güvensizlik yarattığını vurguladı.

“AVM dayatması binlerce esnafı yıkıma götürür!”

Konuşmasında Kahramanmaraş merkezinde planlanan bir AVM projesine de dikkat çeken Karatutlu, söz konusu projeyle birlikte binlerce küçük esnafın mağdur edileceğini söyledi. Deprem bölgesinde hâlâ toparlanamayan ticari hayat varken, büyük sermaye odaklı yatırımlarla küçük esnafın daha da ezileceğini belirtti. Karatutlu, yetkililere AVM projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

“Deprem bölgesinde çözüm için birlik şart”

Dr. İrfan Karatutlu, konuşmasının sonunda çağrısını yineledi: “Yerinden dönüşüm süreci bir takvim değil, bir yaşam meselesidir. Bu halk daha fazlasını değil, adil ve uygulanabilir bir süreci talep ediyor. Gelin vatandaşın yanında durun; dönüşüm süresini uzatın, AVM dayatmasından vazgeçin!”