Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları Kurban Bayramı öncesinde de unutmuyor.

Şehrin ulu çınarları, Büyükşehir Belediyesinin şefkat eliyle bayrama hazırlanıyor.Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, evlerinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar, düzenli olarak ziyaret ediliyor. Bayram öncesi özel bir önem kazanan bu ziyaretlerde ekipler, hem fiziksel hem de duygusal anlamda vatandaşlara destek oluyor.

Ev Temizliği, Kişisel Bakım ve Sağlık Kontrolü Bir Arada

Alanında uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen hizmetler, yalnız yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Ziyaretlerde ev temizliği yapılırken, kişisel bakım ihtiyaçları da özenle karşılanıyor. Ayrıca sağlık kontrolleri de ihmal edilmiyor; yaşlı vatandaşların tansiyon, şeker gibi temel sağlık ölçümleri yapılıyor, ihtiyaç halinde sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler gerçekleştiriliyor.