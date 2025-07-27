Kahramanmaraş Ticaret Borsası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Ziraat Odası iş birliğiyle toplam 100 adet reflektör temin edilerek, traktör römorklarına montajı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen törenle, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya ve diğer paydaşların katılımıyla, römorklara reflektörler yerleştirildi.

Bu uygulama, özellikle gece saatlerinde traktörlerin ve tarım araçlarının görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, traktörlerde sarı çakar lambalar ve koruma çerçevesi (ROPS demiri) ile birlikte, römorklara takılan üçgen reflektörlerin trafik güvenliğinde hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.