Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 26 Haziran - 2 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda toplam 184 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca, 7 şahıs çeşitli suçlardan tutuklanarak ceza infaz kurumlarına sevk edildi.

Operasyonlar sırasında jandarma ekipleri toplamda çeşitli suçlara karışmış şahıslardan; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği, 8 adet muhtelif kazı malzemesi, 1.207 ecstasy hap, 12 sentetik uyuşturucu hap, 176 kök kenevir bitkisi, 33 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 511 gram skunk ele geçirdi.

Ayrıca, ilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yasadışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanımı ve izinsiz kazı yapma suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Bu şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ise terörle mücadele kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, V.Ş. (34), K.B. (39) ve V.S. (35) isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Soruşturma sonrası, söz konusu şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.