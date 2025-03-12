Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle yürütülen “Her Meslekte Kadın Eli” projesi, kadınların istihdam edilmesini teşvik ediyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİGEM) temsilcileri, projenin detaylarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, kadın girişimcilerin desteklenmesi, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ve istihdam fırsatlarının artırılması gibi önemli konular ele alındı.

Proje, kadınların farklı sektörlerde daha aktif rol almasını hedefleyerek, mesleki eğitimler, iş olanakları ve girişimcilik destekleri ile bölgedeki kadınlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.