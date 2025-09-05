Edinilen bilgiye göre; Elbistan ilçesinde geçimini çöplerden atık kağıt plastik toplayarak sağlayan S.D’ye, henüz bilinmeyen bir sebeple O.D’nin saldırısına uğradı.

Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşen ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan olayda, S.A., O.D’nın yumruk ve tekmelerle darbedildi.

Görüntülerde, saldırgan O.D.'nin S.A.'yı yere düşürdüğü görülüyor. Yaşanan olayının ardından, darbedilen S.A. polis ekiplerine şikayette bulundu.

Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.D. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.