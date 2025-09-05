İlçede okullar yeniden inşa edilerek modern ve güvenli eğitim ortamları oluşturulurken, bazı okullar güçlendirme çalışmalarıyla depreme daha dayanıklı hale getiriliyor.

İhaleler Gerçekleştiriliyor

· 1 Eylül 2025 tarihinde ihalesi yapılan 100 yataklı Öğretmenevi, konaklama hizmetlerinin yanı sıra toplantı salonları, kafeterya ve kuaför gibi sosyal alanlarıyla öğretmenlerimizin hizmetine sunulacak.

· 17 Eylül 2025'te Cengiz Topel İlkokulu,

· 19 Eylül 2025'te Fatih Ortaokulu,

· 30 Eylül 2025'te ise Narlı 26 Ocak Ortaokulu ihale edilecek.

Bu yatırımlar tamamlandığında ilçenin okul ve derslik ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması bekleniyor.

İşte Pazarcık'ta tamamlanan, yapımı devam eden ve proje aşamasındaki önemli eğitim yatırımları:

Tamamlanan Okul İnşaatları

Sıra Okul Adı Kapasite/Derslik Sayısı 1 Atatürk İlkokulu 24 Derslik 2 Şahintepe Beyleruşağı İlkokulu 3 Derslik 3 Sadakalar İlkokulu 3 Derslik 4 Göynük İlkokulu 3 Derslik 5 Alanya (Hürriyet Mah. ) İlkokulu 3 Derslik 6 Narlı 26 Ocak İlkokulu 12 Derslik

Yapımı Devam Eden Okul İnşaatları

Sıra Proje Adı Kapasite/Derslik Sayısı 1 Gazi İlkokulu-1 (Yık-Yap) 12 Derslik 2 Gazi İlkokulu-2 (Yık-Yap) 12 Derslik 3 Yukarıpazarcık Mahallesi 3-4-5. Etap ve İncirli Mevkii 1-2. Etap 3214 Adet Konut Bölgesi İlkokulu 32 Derslik 4 İstiklal Ortaokulu (Yık-Yap) 24 Derslik 5 Tilkiler Mah. İlkokulu 8 Derslik 6 Kadıncık Mah. Anaokulu (Hafif Çelik) 8 Derslik 7 Yiğitler M. İlkokulu (Yık-Yap) 3 Derslik 8 Yukarı Höcüklü İlkokulu (Çelik) 5 Derslik 9 Şahintepe (Aşağımülk) M. İlkokulu (Yık-Yap) 3 Derslik

Proje Aşamasındaki Eğitim Yatırımları

Sıra Proje Adı Kapasite/Derslik Sayısı 1 Pazarcık Öğretmenevi 100 Yatak 2 Cengiz Topel İlkokulu (Yık-Yap) 20 Derslik 3 Fatih Ortaokulu (Yık-Yap) 24 Derslik 4 Narlı 26 Ocak Ortaokulu (Yık-Yap) 12 Derslik 5 Taşdemir M.İlkokulu (Yık-Yap) 4 Derslik 6 Pazarcık Kipaş ÇPAL Spor Salonu 7 Yukarıpazarcık Mahallesi 3. Etap 321 Konut Bölgesi Ortaokulu 32 Derslik 8 Aksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 Atölye + 12 Derslik 9 Gazi Lisesi (Yık-Yap) 16 Derslik + 200 Kişilik Pansiyon 10 Atatürk Anadolu Lisesi (Yık-Yap) 24 Derslik+ 200 Kişilik Pansiyon

Güçlendirme Yapılan Okullar

Sıra Okul Adı Kapasite/Derslik Sayısı 1 6 Şubat İlkokulu/Ortaokulu 12 Derslik 2 Karagöl Ortaokulu 8 Derslik 3 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 20 Derslik 4 Pazarcık Aksu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 28 Derslik 5 Pazarcık Gelişim Anaokulu 8 Derslik 6 Yumaklıcerit İlkokulu 14 Derslik

Deprem sonrası yapılan bu yatırımlar, Pazarcık'ın eğitim altyapısını güçlendirmenin yanı sıra öğrenciler ve veliler için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralıyor.