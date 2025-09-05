İlçede okullar yeniden inşa edilerek modern ve güvenli eğitim ortamları oluşturulurken, bazı okullar güçlendirme çalışmalarıyla depreme daha dayanıklı hale getiriliyor.
İhaleler Gerçekleştiriliyor
· 1 Eylül 2025 tarihinde ihalesi yapılan 100 yataklı Öğretmenevi, konaklama hizmetlerinin yanı sıra toplantı salonları, kafeterya ve kuaför gibi sosyal alanlarıyla öğretmenlerimizin hizmetine sunulacak.
· 17 Eylül 2025'te Cengiz Topel İlkokulu,
· 19 Eylül 2025'te Fatih Ortaokulu,
· 30 Eylül 2025'te ise Narlı 26 Ocak Ortaokulu ihale edilecek.
Bu yatırımlar tamamlandığında ilçenin okul ve derslik ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması bekleniyor.
İşte Pazarcık'ta tamamlanan, yapımı devam eden ve proje aşamasındaki önemli eğitim yatırımları:
Tamamlanan Okul İnşaatları
|
Sıra
|
Okul Adı
|
Kapasite/Derslik Sayısı
|
1
|
Atatürk İlkokulu
|
24 Derslik
|
2
|
Şahintepe Beyleruşağı İlkokulu
|
3 Derslik
|
3
|
Sadakalar İlkokulu
|
3 Derslik
|
4
|
Göynük İlkokulu
|
3 Derslik
|
5
|
Alanya (Hürriyet Mah. ) İlkokulu
|
3 Derslik
|
6
|
Narlı 26 Ocak İlkokulu
|
12 Derslik
Yapımı Devam Eden Okul İnşaatları
|
Sıra
|
Proje Adı
|
Kapasite/Derslik Sayısı
|
1
|
Gazi İlkokulu-1 (Yık-Yap)
|
12 Derslik
|
2
|
Gazi İlkokulu-2 (Yık-Yap)
|
12 Derslik
|
3
|
Yukarıpazarcık Mahallesi 3-4-5. Etap ve İncirli Mevkii 1-2. Etap 3214 Adet Konut Bölgesi İlkokulu
|
32 Derslik
|
4
|
İstiklal Ortaokulu (Yık-Yap)
|
24 Derslik
|
5
|
Tilkiler Mah. İlkokulu
|
8 Derslik
|
6
|
Kadıncık Mah. Anaokulu (Hafif Çelik)
|
8 Derslik
|
7
|
Yiğitler M. İlkokulu (Yık-Yap)
|
3 Derslik
|
8
|
Yukarı Höcüklü İlkokulu (Çelik)
|
5 Derslik
|
9
|
Şahintepe (Aşağımülk) M. İlkokulu (Yık-Yap)
|
3 Derslik
Proje Aşamasındaki Eğitim Yatırımları
|
Sıra
|
Proje Adı
|
Kapasite/Derslik Sayısı
|
1
|
Pazarcık Öğretmenevi
|
100 Yatak
|
2
|
Cengiz Topel İlkokulu (Yık-Yap)
|
20 Derslik
|
3
|
Fatih Ortaokulu (Yık-Yap)
|
24 Derslik
|
4
|
Narlı 26 Ocak Ortaokulu (Yık-Yap)
|
12 Derslik
|
5
|
Taşdemir M.İlkokulu (Yık-Yap)
|
4 Derslik
|
6
|
Pazarcık Kipaş ÇPAL Spor Salonu
|
7
|
Yukarıpazarcık Mahallesi 3. Etap 321 Konut Bölgesi Ortaokulu
|
32 Derslik
|
8
|
Aksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
6 Atölye + 12 Derslik
|
9
|
Gazi Lisesi (Yık-Yap)
|
16 Derslik + 200 Kişilik Pansiyon
|
10
|
Atatürk Anadolu Lisesi (Yık-Yap)
|
24 Derslik+ 200 Kişilik Pansiyon
Güçlendirme Yapılan Okullar
|
Sıra
|
Okul Adı
|
Kapasite/Derslik Sayısı
|
1
|
6 Şubat İlkokulu/Ortaokulu
|
12 Derslik
|
2
|
Karagöl Ortaokulu
|
8 Derslik
|
3
|
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
|
20 Derslik
|
4
|
Pazarcık Aksu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
|
28 Derslik
|
5
|
Pazarcık Gelişim Anaokulu
|
8 Derslik
|
6
|
Yumaklıcerit İlkokulu
|
14 Derslik
Deprem sonrası yapılan bu yatırımlar, Pazarcık'ın eğitim altyapısını güçlendirmenin yanı sıra öğrenciler ve veliler için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralıyor.