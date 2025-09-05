Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Çamrak bölgesinde yer alan Göksu Nehri yanına piknik yapmak için giden Gökdeniz İspir, serinlemek için suya girdi.

Suda bir süre yüzen genç, biranda gözden kayboldu. Çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan genç için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökdeniz İspir’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.