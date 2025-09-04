Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Elbistan’da da yol altyapısını modernize etmeye devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarla ilçenin ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Son olarak Elbistan’ın Bakış, Güneşli ve çevre mahallelerinde sürdürülen çalışmalarla stabilize yol ağı, kilit parke ile kaplandı. Uzun süredir araç geçişlerinde özellikle yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle sorun yaşanan arter, 4 Milyon TL’lik yatırım ile 5 bin metrekare kilit parke ile kaplanarak kalıcı şekilde iyileştirildi. Yapılan bu dokunuşlarla bölge sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaştırıldı, ulaşımda kalite ve güvenlik artırıldı.

Mahalle Muhtarından Başkan Görgel’e Teşekkür

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakış Mahalle Muhtarı Doğan Yüksek, “Buralar çamur ve toz olduğu için Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel bize yardımcı oldu. Çalışmalarımız 3-4 noktada devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” dedi.