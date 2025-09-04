Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Oturarak Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, gösterdiği üstün performansla namağlup şekilde adını Süper Lig’e yazdırmıştı.

Spora ve sporcuya verdiği özel ilgi ve destekleri sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Oturarak Voleybol Ligi’nde kazandıkları başarı ile şehri gururlandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’un antrenör ve sporcularını makamında ağırladı. Başkan Görgel, öğrencilerin başarısında emeği olan antrenör ve sporcu kadrosunu tebrik etti.

“Sizlerle Gurur Duyuyoruz”

Engelleri aşarak şehrin adını zirveye taşıyan takımın spor alanındaki yükselen değerlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Oturarak Voleybol Takımımızın Süper Lig’e yükselerek elde ettiği bu büyük başarı, sadece bir sportif zafer değil; aynı zamanda azmin, inancın ve birlik ruhunun en güçlü ifadesi. Engelleri aşan yürekleriyle bizlere ilham veren sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’ımızın adını gururla taşıyan bu kıymetli takımımız, şehrimizin spor kültürüne değerli bir katkı sunmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız; sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.