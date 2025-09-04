Gerçekleştirilen çalışma ile ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerin de ulaşım standardını iyileştirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Andırın’ın Alanlı Mahallesindeki Orçan oba yolu oldu.

Stabilize yol olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yaklaşık 2 kilometrelik yol, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sathi kaplama ile yenilendi. Kazı ve zemin hazırlıklarının ardından sathi asfaltla kaplanan arterde dar ve virajlı yolların ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.

“Stabilize Yollardan Kurtulduk”

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanlı Mahallesi Muhtarı Adem Bozdoğan, “Daha önce burası stabilize yoldu ve sathi kaplama yapıldı. Burası yaklaşık 2 kilometre ve geçen yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 kilometre yer yapılmıştı, bu yıl 2 kilometre yer yapıldı. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Stabilize yollardan kurtulduk, yollarımızda genişlemeler oldu. Andırın’a ve mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.