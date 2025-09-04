Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ve bölgenin kalkınma hamlelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in yatırım planları arasında yer alan ve Elbistan’ın bölge ekonomisini canlandıracak Besi OSB projesi’nin İmar Uygulama Planları, yapılan incelemeler neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Altyapı projelerinin hazırlı çalışmalarına başlandığı proje, bölgeye sadece ekonomik değil sosyal açıdan da büyük katkı sunacak.

Türkiye’nin Sayılı Besicilik Üssü Olacak

Büyükşehir Belediyesinin en büyük ortağı olduğu, Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan Belediyesi ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın da yer aldığı dev projede Elbistan’ın Küçükyapalak ve Doğan mahallelerinde yaklaşık 2 bin 700 dekar arazi üzerine kurulması planlanan Besi OSB, 25 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle Türkiye’nin sayılı entegre besicilik merkezlerinden biri olacak.

İstihdama Dev Katkı

Tarım ve hayvancılık sektöründe bölgede çığır açacak proje aynı zamanda istihdama da büyük bir katkı sağlayacak. Besi OSB, yaklaşık 5 bin vatandaşa iş imkânı sağlayacak ve içerisinde yem fabrikası, biyogaz tesisi, mezbahane, idari binalar, cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu ve deri işleme tesislerinin yer alacak.

4 Milyar TL’lik Yatırım Fırsatı

Projenin bölgeye yaklaşık 4 milyar TL tutarında yeni yatırım çekmesi beklenirken, Elbistan’ın tarım ve hayvancılık potansiyeli daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak ve hem şehir ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya güçlü bir ivme kazanmış olacak.

“Kalkınma Grafiğini Yukarıya Taşıyacak”

Projenin Kahramanmaraş’ın kalkınma ve üretim vizyonuna büyük katkı sağlayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yatırım planları arasında yer alan ve Elbistan’da başlattığımız Besi OSB projesiyle üretim alanındaki potansiyelimizi daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha modern hale getiriyoruz. Besi OSB’nin Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından imar planları onaylandı. Altyapı hazırlıkları başladı ve bizler de tüm gücümüzle bu projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu yatırım, hem bölgeni hem Kahramanmaraş’ın hem de Elbistan’ın ticaretini, üretimini ve yaşam kalitesini dönüştürecek ve kalkınma grafiğini yukarıya taşıyacak” ifadelerini kullandı.