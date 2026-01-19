Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan bir vatandaşın iddiaları, özellikle kamu düzeninin korunması ve hukukun tesisi noktasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ivedilikle harekete geçmesini zorunlu kılıyor.

Vatandaş, konteyner kentte bazı şahısların organize şekilde hareket ederek kamu malını hedef alan usulsüzlükler gerçekleştirdiğini iddia ederken, bu süreçte uyuşturucu madde kullanımına ve dağıtımına yönelik görüntülerin de bulunduğunu ileri sürdü. Paylaşılan görüntülerin, iddiaları destekler nitelikte olduğu ifade edildi.

“CAN GÜVENLİĞİ YOK, AKŞAM DIŞARI ÇIKAMIYORUZ”

Konteyner kentte yaşayan ailelerin büyük bir tedirginlik içinde olduğunu belirten vatandaş, “Çocuklarımızı sokağa salmaya korkuyoruz. Akşam hava kararır kararmaz konteynerdan dışarı çıkmamaya çalışıyoruz” sözleriyle yaşanan güvensizliğin boyutunu gözler önüne serdi. Bu durumun yalnızca bireysel bir kaygı değil, toplumsal bir güvenlik sorunu haline geldiği vurgulandı.

KAMU MALINA YÖNELİK USULSÜZLÜK VE ORGANİZE YAPILAR İDDİASI

Vatandaş, konteyner kentte daha önce de “şebeke” ve organize usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini hatırlatarak, kamu malının sistematik şekilde zarara uğratıldığını iddia etti. Açıklamasında, bu şahısların GSM hareketleri, kamera kayıtları ve teknik incelemelerle tespit edilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

İddialarını somutlaştıran vatandaş, elinde kamu malına yönelik usulsüzlükler ve hırsızlık iddialarına ilişkin video ve fotoğraflar bulunduğunu, savcılık ve kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmesi halinde bu verileri devlete ve kamuya hizmet anlayışıyla teslim etmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca bu konuda ifadesini emniyet birimlerine verdiğini de dile getirdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONELLER SONRASI KISMİ RAHATLAMA

Toplum Yararına Çalışma (TYP) kapsamında görev yaparken görevini kötüye kullandığı iddia edilen bazı personellerin görevden el çektirilmesinin ardından bölgede kısmi bir rahatlama yaşandığını belirten vatandaş, bu adımın doğru ancak yetersiz olduğunu savundu. Görevden uzaklaştırılan kişilerin uzantılarının hâlâ konteyner kent çevresinde etkili olduğunu ve temaslarının sürdüğünü iddia etti.

BAŞSAVCILIĞA AÇIK ÇAĞRI: KAMU MALİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Vatandaş, kamu malının korunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çekerek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen ve kapsamlı bir soruşturma başlatmasının artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi ve konteyner kentte yaşayan vatandaşların huzur içinde yaşayabilmesi adına savcılık makamının etkin müdahalesinin şart olduğu ifade edildi.

Kamuoyunda yankı uyandıran bu iddialar karşısında, Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve ilgili tüm kurumlar göreve davet edilirken, devletin şefkatli ama kararlı yüzünün sahada hissedilmesi gerektiği vurgulandı.

Olayla ilgili resmi makamlarca başlatılacak inceleme ve alınacak kararlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.