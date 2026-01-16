Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesinde ana sınıfına giden ve karne almanın heyecanını yaşayan 5 yaşındaki çocuk, okula gitmek üzere dışarıda bulunduğu sırada seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.