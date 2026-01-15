Yapılan çalışmalarda Afşin ilçesinde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 13 adet tabanca mühimmatı; Elbistan’da 5 av tüfeği, Ekinözü’nde 2 av tüfeği ve Dulkadiroğlu ilçesinde 1 av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 272 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca Onikişubat ilçesinde “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. (50) isimli şahıs da yakalanarak tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Onikişubat ilçesinde “FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu!
Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda Bizans dönemine ait 1 mezar taşı ile şase numarası silinmiş 1 motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde imal ve ticaret suçundan 3, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 2 şüpheli tutuklanırken, 69 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 5 adet bonzai, 4 gram esrar ve 9 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, Trafik Jandarması timlerince aynı tarihler arasında 22 bin 165 araç ve sürücü kontrol edildi.