Yapılan çalışmalarda Afşin ilçesinde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 13 adet tabanca mühimmatı; Elbistan’da 5 av tüfeği, Ekinözü’nde 2 av tüfeği ve Dulkadiroğlu ilçesinde 1 av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 272 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklanırken, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca Onikişubat ilçesinde “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. (50) isimli şahıs da yakalanarak tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Onikişubat ilçesinde “FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda Bizans dönemine ait 1 mezar taşı ile şase numarası silinmiş 1 motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde imal ve ticaret suçundan 3, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 2 şüpheli tutuklanırken, 69 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 5 adet bonzai, 4 gram esrar ve 9 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, Trafik Jandarması timlerince aynı tarihler arasında 22 bin 165 araç ve sürücü kontrol edildi.