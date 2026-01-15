Miraç’ın; inancın, sabrın ve teslimiyetin en yüce sembollerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gül, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Başkan Gül, “Miraç Kandili; gönüllerimizi arındırmamıza, kırgınlıkları bir kenara bırakarak sevgi, merhamet ve hoşgörüyü hayatımıza hâkim kılmamıza vesile olan müstesna bir gecedir. İnsanı miraca götüren yol; barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın yaşadığı derin acılara da değinen Başkan Gül, üç ayların ve bu mübarek gecenin manevi ikliminin büyük bir umut kaynağı olduğunu belirterek, “Dualarımızda şehrimizin huzuru, Milletimizin birlik ve beraberliği, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyaların selameti için niyazda bulunalım.” dedi.

Miraç’ın, insanlığa verilen ilahi bir mesaj olduğuna vurgu yapan Başkan Gül, adalet, paylaşma ve dayanışma ruhunun bu gecede daha güçlü hissedilmesi gerektiğini ifade etti.

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Miraç Kandili’ni tebrik eden AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, “Bu mübarek gecenin; şehrimize, ülkemize, Milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” temennisinde bulundu.