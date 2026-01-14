2024 seçimlerimizde vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz önemli projelerden biri daha hayata geçiyor. Çobanbeyli, Emirilyas, Arıtaş ve Altunelma mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmaları Mayıs ayında başlıyor. Çalışmaların başlamasıyla birlikte, dört büyük mahalle modern ve konforlu bir enerji altyapısına kavuşmuş olacak.

Bu kapsamda Afşin–Elbistan Armadaş Müdürü Cihangir Turan ile birlikte Armadaş Genel Müdürü Sayın Mustafa Yılmaz ziyaret edilerek, ilçede hayata geçirilecek doğalgaz yatırımları detaylı şekilde ele alındı. Görüşmede, 2024 seçim sürecinde hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz mahallelerde altyapı sürecinin geldiği son aşama değerlendirildi ve ilk kazmanın Mayıs ayında vurulacağı netlik kazandı.

Başkan Kıraç: “Verdiğimiz Sözleri Bir Bir Hayata Geçiriyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, verilen sözlerin yerine getirilmesinin kendileri için temel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Başkan Kıraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çobanbeyli, Emirilyas, Arıtaş ve Altunelma mahallelerimiz için 2024 seçimlerinde vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz doğalgaz projesinde artık somut bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Mayıs ayında altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte, hemşehrilerimiz daha konforlu ve ekonomik bir enerjiye kavuşacak. Bizim için esas olan, hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmak ve Afşin’imizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmektir.”

Başkan Kıraç, doğalgaz yatırımının ilçeye sağlayacağı katkılara da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yatırım, yalnızca bugünü değil, Afşin’imizin geleceğini de ilgilendiren önemli bir adımdır. Mahallelerimizin yaşam standartlarını yükseltecek, ilçemizin gelişimine katkı sağlayacaktır.”

“Bu Hizmet Güçlü Bir İş Birliğinin Sonucudur”

Başkan Kıraç, sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kahramanmaraş milletvekillerimize, Tarım, Orman ve Köy İşleri Eski Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’ye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Sefer Turan’a, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’a, EPDK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur Dilipak’a, Armadaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alişan Arıkan’a ve Armadaş Genel Müdürü Sayın Mustafa Yılmaz’a Afşin’imiz ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.”

Afşin İçin Yeni Bir Dönem

Mayıs ayında başlayacak altyapı çalışmalarıyla birlikte dört büyük mahallede doğalgaz hattı döşeme süreci adım adım ilerleyecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Afşin’de enerji altyapısı daha da güçlenecek, vatandaşların yaşam konforu önemli ölçüde artacak.

Yetkililer, sürecin planlı ve koordineli şekilde yürütüleceğini, vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.