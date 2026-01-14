Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Miraç Kandili’nin manevi iklimine vurgu yaparak, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Başkan Hanifi Toptaş mesajında, Miraç’ın sabrın, teslimiyetin ve kulluk bilincinin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu belirtti.

“Miraç bize, yücelmenin ve yükselmenin yollarını gösteren bir mucizedir”

Mesajının devamında, bu özel gecenin insanlığa sunduğu hikmetlere dikkat çeken Başkan Toptaş, “Miraç Kandili; gönüllerimizin arınmasına, dualarımızın kabulüne ve toplumsal dayanışmamızın güçlenmesine vesile olan müstesna gecelerden biridir. Miraç bize, yücelmenin ve yükselmenin yollarını gösteren bir mucizedir. Bu yükselme ve yücelmenin Rabbimizin yolundan geçtiğini, Allah’a kul olmaktan geçtiğini ilan eden büyük bir mucizedir. Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekânınyegane sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir” ifadelerini kullandı.

Toptaş, özellikle zor zamanlardan geçen milletimizin manevi değerler etrafında kenetlenmesinin önemine değinerek, kandil gecelerinin bu birlik ruhunu diri tutan önemli zaman dilimleri olduğunu kaydetti. Toptaş, “Bu mübarek gecede kırgınlıkları bir kenara bırakmalı, sevgi, hoşgörü ve merhameti hayatımızın merkezine almalıyız” dedi.

Başkan Hanifi Toptaş mesajının sonunda ise şu temennilerde bulundu: “Bu vesileyle Miraç Kandili’nin başta hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımızın kabul, kandilimizin mübarek olmasını diliyorum.”