Günün ilk saatlerinde tuzlama çalışmasına başlayan ekipler, riskli noktalarda olası faciaların önüne geçti.

Kuvvetli rüzgârla birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş ve gece ile sabah saatlerinde oluşması muhtemel buzlanma riskine karşı karla Onikişubat Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, günün ilk saatlerinden itibaren sahaya indi.

Onikişubat Belediyesi ekipleri; sorumluluğundaki sokaklar başta olmak üzere okul ve hastane çevreleri ile yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu noktalarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçe genelinde risk teşkil eden bölgeler tek tek kontrol edilerek, ulaşımda ve yaya güvenliğinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için önleyici tedbirler alındı.

Onikişubat Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre görev başında olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan da buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Gizli buzlanmanın önüne geçildi

Ekipler, özellikle sabah erken saatlerde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı kritik güzergâhlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, meteorolojik veriler anlık olarak takip edilerek ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahalede bulunuldu. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Valiliğimizin meteorolojik uyarısını dikkate alarak ekiplerimizi erkenden sahaya yönlendirdik. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Don ve buzlanmaya karşı ilçemizin dört bir yanında gerekli tedbirleri alıyor, ulaşımın aksamaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.