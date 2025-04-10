Afşin, Andırın, Elbistan, Göksun, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterirken, kent merkezinde sağanak yağış devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait karayolları kar temizleme ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat görev başında. İlçe merkezlerinde kar yağışı yeni başlarken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santime ulaştığı bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgelerde sürücüleri ve vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.