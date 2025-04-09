Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, kültür ve sanat alanında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni”, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen coşkulu bir açılış programıyla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından ve Fransa, Tunus, Almanya ile İngiltere gibi ülkelerden gelen anlatıcılar ve edebiyatçılar, program kapsamında Kahramanmaraşlı öğrencilerle bir araya geldi.

Edebiyatçılar NFK’da Öğrencilerle Buluştu

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına; edebiyatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. Programda gerçekleştirilen müzik dinletisi de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Açılışta, Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen anlatıcılar, kültürel mirasın korunması ve aktarılması konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.

“Kültürel Mirasın Aktarılmasını Önemsiyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Gökhan Köksal, açılışta yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın tarihsel ve kültürel zenginliğine dikkat çekti. Köksal, “Mezopotamya ile Anadolu’yu birbirine bağlayan, zengin kültürel değerlere sahip Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe altın harflerle yazdıran bu şehirde düzenlenen böylesine anlamlı bir organizasyon, geçmişle geleceği buluşturma açısından çok değerli. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gelenekten geleceğe, nesilden nesle aktarılması gereken kültürel değerlerimizi yaşatmaya yönelik bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Kahramanmaraş, Türküleriyle, Masallarıyla Var”

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, konuşmasında Kahramanmaraş’ın köklü edebi mirasına vurgu yaptı. Doğan, “Kahramanmaraş bir kültür ve edebiyat şehridir. Bu şehir ninnileriyle, türkülerle, masallarla var olmuştur. Bizler sevincimizi de hüznümüzü de türkülere, şiire, edebiyata dökeriz. UNESCO Edebiyat Şehri yolculuğumuzda bu tür etkinlikler büyük bir adım. Bugün de önemli bir programın açılışında bir araya geldik. Ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen masal anlatıcılarımız, 12 Nisan’a kadar çocuklarımızla buluşacak. İnancım odur ki bu buluşmalar, çocuklarımızın hayal dünyasına ve kültürel birikimine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Masallar Çocukların Zihinsel Gelişimi İçin Bir Hazine”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu da programda yaptığı değerlendirmede, masalların edebi ve pedagojik önemine dikkat çekti. Somuncu, “Masallar, sadece anlatı değil, aynı zamanda bir değerler sisteminin taşıyıcısıdır. Çocuklara kültürel kimlik kazandıran, dil gelişimlerine katkı sağlayan ve hayal gücünü besleyen güçlü bir araçtır. Dünya Anlatıcılar Şöleni, çocukların edebiyatla kuracakları güçlü bağ için çok önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

12 Nisan’a Kadar Okullarda Anlatım Etkinlikleri

“Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni” kapsamında gelen anlatıcılar, 12 Nisan Cumartesi gününe kadar Kahramanmaraş’taki çeşitli okullarda öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyecek. Masal ve hikâye anlatımı, sözlü edebiyat tekniklerinin tanıtımı ve kültürel miras üzerine yapılan sunumlarla çocuklar, farklı anlatım biçimlerini tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacak. Program, kültürler arası bağları güçlendirirken, Kahramanmaraş’ın edebi mirasını uluslararası alanda tanıtma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.