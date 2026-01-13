Edinilen bilgilere göre olay, Elbistan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binanın çatısında biriken yoğun kar kütlesi, Emine Bucak ve ailesinin yaşadığı dairenin kombi bacasının üzerine düştü.

Darbenin etkisiyle bacanın “kuşluk” olarak tabir edilen dış parçası kırıldı ve baca bağlantısı yerinden çıktı. Hasar gören bacadan dışarı atılması gereken zehirli karbonmonoksit gazı, evin içine sızmaya başladı. Gece boyunca fark edilmeyen gaz sızıntısı, evde bulunan tüm aile fertlerini uykuda yakaladı. Sabah saatlerinde baş dönmesi ve mide bulantısıyla uyanan aile fertleri, Emine Bucak’ı odasında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz kadını Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Bucak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Bucak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yetkililer yoğun kar yağışlarının ardından vatandaşları baca ve gaz tahliye sistemlerini mutlaka kontrol ettirmeleri konusunda hayati uyarılarda bulundu.