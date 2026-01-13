Gazipaşa Atatürk İlkokulu’nda çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa Atatürk İlkokulu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine okul yönetimi tarafından öğrenciler kısa sürede binadan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatırken, okulda eğitim-öğretime geçici süreyle ara verildiği bildirildi.