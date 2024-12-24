Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, kent genelinde kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesini önlemek için gece gündüz devam ediyor. Ekipler, kentin farklı bölgelerinde karla mücadele faaliyetlerini eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Dulkadiroğlu’ndaBaşdevrişli Mahallesi, Onikişubat’taKurucaova, Kümperli ve Çağırgan mahalleleri ile Çağlayancerit’te Boylu Mahallesi, kar küreme ve yol açma çalışmalarının yoğunlaştığı noktalar arasında yer alıyor.

Ekipler Teyakkuzda

Kar yağışı başlar başlamaz teyakkuza geçen ekipler, yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için anında müdahalede bulunuyor. Gece boyunca süren çalışmalarla yollar temizlenirken, sabah saatlerinde de ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkilemeyecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz 7/24 sahada. Tüm kırsal mahallelerimizde yollarımızın açık kalması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu bizim önceliğimiz” ifadelerine yer verildi. Yoğun kar yağışının devam etmesi durumunda ekiplerin çalışmalarını artırarak sürdüreceği, ayrıca vatandaşların da olası acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni veya ALO 153’ü arayarak destek talep edebileceği bildirildi.