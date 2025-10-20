Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi’nde düzenlenen kına gecesinde yaşanan olay, faciaya dönüştü. İddiaya göre, 19.30 sıralarında kutlamalar devam ederken, ismi henüz öğrenilemeyen yaşlı bir kişi, oğluna ait tabancayı izinsiz alarak rastgele havaya ateş etti. Silah seslerinin ardından alanda panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Burak Polat (32) kolundan, Harun Kesme (38) ise bacağından vuruldu. Her ikisinin de evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, silahı ateşleyen yaşlı kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.