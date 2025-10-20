Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Onikişubat Bağ Bozumu Festivali, yoğun katılımla başladı.

“Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve girişimci kadınlar, kendi stantlarında el emeği ürünlerini sergileyerek üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Hem üreticilere destek sağlamayı hem de Kahramanmaraş’ın kadim bağ kültürünü yeniden canlandırmayı hedefleyen festivalde vatandaşlar ise yöresel lezzetlerin, el emeği ürünlerin ve bağ bozumuna özel etkinliklerin tadını çıkardı.

“Kahramanmaraşlılar için sonbahar, aynı zamanda bağ bozumu demektir”

Onikişubat Belediyesi Açık Sahne Kadın Korusu’nun İstiklal Marşı ve Filistin vurgulu performansıyla yoğun alkış aldı. Akabinde protokol konuşmalarına geçildi.

Festivalin açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, sonbaharın anlamını ve bağ bozumunun Kahramanmaraş kültüründeki yerini duygusal bir dille anlattı. Başkan Toptaş, “Sonbahar aslında renklerin dansı, hafif bir hüznün neşeyle harmanlandığı mevsimdir. Biz Kahramanmaraşlılar için sonbahar, aynı zamanda bağ bozumu demektir. Pekmez kaynayan kazanları, tarhananın serildiği çiğleri, kadınlarımızın emek emek ürettiği bastıkları, samsaları, sucukları hatırlatır” diyerek geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi.

“Bu bereketin asıl mimarı kadınlarımızdır”

Toptaş, konuşmasının devamında Onikişubat’ın zengin coğrafyasına ve üretim çeşitliliğine dikkat çekti:

“300 rakımdan 3000 rakıma ulaşan bir coğrafyaya sahibiz. Bu, belediyecilikte işimizi zorlaştırsa da Allah’ın bize bahşettiği eşsiz bir nimettir. İlçemizde fındık da yetişiyor, hurma da, incir de, biber de… Avcılar’da ceviz, Tekir’de çilek, Fatmalı’da incir… Bu topraklar bereketli ve bu bereketin asıl mimarı kadınlarımızdır.”

Festivalin kadın emeği vurgusuna değinen Toptaş, kadınların üretim gücüne özel bir yer ayırdıklarını belirterek, “Bizim görevimiz, bu üretim gücünü desteklemek, kadınlarımızı ekonomik ve sosyal olarak daha da güçlendirmektir. Kadınlarımız bu şehrin geleceğini omuzlarında taşıyor. Kadın Emeği Çarşımız bu anlayışın en somut örneği olacak,” dedi.

“Festivalimiz, bağ bozumu geleneğimizin geleceğe taşınması için bir başlangıçtır”

Kadın Emeği Çarşısı projesinin detaylarını da paylaşan Başkan Toptaş, “İçinde Kadın Akademisi, Hanım Konağı ve Kuluçka Merkezi bulunacak. Kadınlarımız burada hem eğitim alacak hem de ürettikleriyle aile bütçelerine katkı sağlayacak. Projemizin yüzde 25’ini DOKA desteğiyle hayata geçiriyoruz. Bu noktada başta Bakanlarımız olmak üzere Milletvekilimiz Sayın Tuğba Köksal’a da katkılarından ötürü teşekkür ediyorum,” diye konuştu.

Başkan Toptaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı, “Bu festival sadece bir etkinlik değil, bir kültür aktarımıdır. Bağ bozumu geleneğimizin, kadın emeğinin ve yerel üretimin geleceğe taşınması için bir başlangıçtır. Emeği geçen tüm kurumlara, özellikle Kadın Girişimciler Kurulu’na, İstiklal Üniversitesi’ne, Ticaret ve Sanayi Odamıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

“Kahramanmaraş halkından ricamız, festivale kayıtsız kalmamaları”

Programda söz alan KMTSO Başkanvekili Hikmet Gümüşer, festivalin Kahramanmaraş’ta üretim kültürünün yeniden canlanması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Onikişubat Belediyemiz ve paydaş kurumlarımızla birlikte çok güzel bir başlangıç yaptık. Bu festivalin her yıl üzerine koyarak büyüyeceğine inanıyoruz. Bizim Kahramanmaraş halkından ricamız, buradaki stantlara karşı kayıtsız kalmasınlar. Buradaki insanlar da hafta sonu çoluklarıyla çocuklarıyla vakit geçirmek yerine, şehirlerinin canlanması için bir sosyal sorumluluk edasıyla burada stant açtılar. Lütfen kalkıp en azından bir yarım saatlerini, bir saatlerini ayırsınlar ve gezsinler, burada neler yapılıyor görsünler ve Kahramanmaraş'ta yavaş yavaş uyanan bu festival havasına tanık olsunlar.” dedi.

İstiklal Üniversitesi’nden Uluslararası Hedef

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise üzümün sadece ekonomik değil, sosyal yaşamın da bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

“Bağ bozumu etkinlikleri yüzyıllardır medeniyetimizin bir parçası. kadim medeniyetimize baktığımızda yüzlerce yıllık bir geçmişi olan bağ bozumu etkinliklerinin düzenlendiğini de biliyoruz. Bu bağlamda bugün açılışını yapmakta olduğumuz Bağ Bozumu Festivali'nin, medeniyetimizin en temel unsurlarından birisinin dünden bugüne yaşatılması ve geleceğe aktarılması anlamında ben çok kıymetli buluyorum. Medeniyetimize, kültürümüze sahip çıkmak çok önemli. Bağ bozumu işte bunlardan bir tanesi. Bu geleneği yaşatmak, kültürümüze sahip çıkmaktır. İnşallah bu festivali önümüzdeki yıllarda ulusal ve hatta uluslararası boyuta taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Kalite Şehri Olmalı”

Programda konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, festivalin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini söyleyerek Başkan Hanifi Toptaş’a teşekkür etti.

Karatutlu konuşmasında, “Hanifi Bey beni şaşırtıyor; bazen muhalefet edecek yer bulamıyorum, çünkü doğru işler yapıyor” diyerek esprili bir dille belediyenin çalışmalarını takdir etti. Kahramanmaraş’ın kültürel mirasına da değinen Karatutlu, “Bağ bozumunu, tarhanamızı, sucuk ve samsamızı özgün haliyle koruyalım. Bu değerler bizi komşu illerden ayıran kaliteyi temsil ediyor. Maraş sadece marka şehir değil, kalite şehri olmalı” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Köksal: “Kadınlar Şehrimizin Gücüdür”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da kadınların toplumdaki dönüştürücü rolüne dikkat çekti.

Köksal, “Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalktığı bu süreçte, en çok kadınlarımızın azmini gördük. Bir kadın, bir şehirden bir Kudüs yapar. Kadın emeği, bu şehrin en büyük gücüdür,” diyen Köksal, festivalin kültürel anlamda da şehre yeni ufuklar açacağına inandığını ifade etti. Köksal, “Ne yapmamız gerekiyorsa bizler hazırız. Emin olun, sen ben yok, biz varız ve bunun için de hep bütün gücümüzle çalışmak için dün daha bütün kadınlarımız bu konuyla iştiyaklı olan kadınlarımızı işte il kültür müdürlerimizle buluşturduk. Bunu sahada her gittiğimiz yerde sürekli böyle bir talep geliyordu. Biz de kurumların desteklerini kadınların hani sahaya yayılabilmesi adına böyle bir program yapma ihtiyacı duyduk. Çok güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik ama bu ilkiydi, daha fragman diyeyim. İşte biraz önce Hikmet Bey'in de dediği gibi üstüne ilave, ilave ede ede bu tür programlar sonuçlarını alıyoruz. Allah'ın izniyle yapacak çok işimiz var. Bizlerde de bunu yapacak istek var, azim var. Hep birlikte yapmamız gereken ne yapıyorsak, bizler de destekçiniz olarak buradayız. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadın girişimcilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları ekibi gösteri yaptı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şube Başkanı Betül Zabun Kenger de bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Festivale, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol mensupları tek tek stantları gezerken, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Festival, 19 Ekim Pazar günü de açık olacak.