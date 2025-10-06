Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama işletmesinde iddiaya göre kira anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik çıktı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda İşletme sahibi Berat Kepek, iş yerini Durdu Mehmet K.’den kiralayarak faaliyete başladı ve bu yıl ki kira bedelini peşin olarak ödediğini iddia etti.

Ancak Kepek’in iddiasına göre, iş yeri sahibinin oğlu kira bedelini az bularak artırılmasını talep etti. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Kepek, iş yeri sahibinin oğlu tarafından darp edilip tehdit edildiğini, ayrıca oto yıkama yanında bulunan eşyaların sokağa fırlatıldığını ve müşterilerin araçlarına zarar verildiğini ileri sürdü. Yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Kepek, “Kiramı peşin ödedim, hiçbir sözleşme ihlali yapmadım. Buna rağmen tehdit edildim ve darp edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.