Gençlerin uygun fiyatlı çay ve kahveye erişip sosyalleşeceği, vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği kafelerin ilki Kırk Altı Meydan kısa süre içerisinde Dulkadiroğlu’nda hizmete giriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşamını zenginleştirmeye yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Genç dostu vizyonuyla Kahramanmaraşlıların takdirini kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde başlatılan çalışmalarda, gençler için yeni sosyal alanlar oluşturuluyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Pusula Maraş çatısı altında yürütülen gençlik projeleri, şehrin dört bir yanında etkisini göstermeye başladı. Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik son projesi ise, onların doğrudan katılımıyla şekillenen Kırk Altı Meydan Kafe oldu. Geçtiğimiz ay Başkan Fırat Görgel’in katılımıyla gerçekleştirilen proje lansmanında oylama sonucunda, gençlerin önerileriyle sosyal kafelerin adı Kırk Altı olarak belirlendi.

İlk Uygulama: Kırk Altı Meydan

Projenin ilk örneği ise Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında yükseliyor. Şu anda inşa çalışmaları ve çevre düzenlemeleri büyük oranda tamamlanan Kırk Altı Meydan Kafe, kısa süre içerisinde gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. Modern tasarımı ve erişilebilir yapısıyla dikkat çeken kafe, gençlere hem sıcak-soğuk içecek seçeneklerini uygun fiyatlarla sunacak hem de sosyalleşebilecekleri, vakit geçirebilecekleri konforlu bir ortam sağlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin farklı bölgelerinde de benzer sosyal alanların kurulması için çalışmaların sürdüğü ve Kırk Altı kafelerin sayısının artırılacağı belirtildi.