Anadolu’nun en büyük kitap fuarı, 26 Kasım Salı günü itibariyle tekrar edebiyatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü (bugün) 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na ara verildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’na 25 Kasım Pazartesi günü (bugün) 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Anadolu’nun en büyük kitap fuarı, 26 Kasım Salı günü itibariyle tekrar edebiyatseverleri ağırlamaya devam edecek.