Olay, Şazibey Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Borsası civarındaki hayvancılık yapılan bir iş yerinde, şiddetli fırtına nedeniyle meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çöken çatının altında mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarına hızla başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki kişi enkazdan çıkarıldı ve ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.