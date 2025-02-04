Kümbet Aile Çay Bahçesi, 6 Şubat deprem şehitleri için yapılan dualarla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru, parti yönetimi, basın mensupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Başkan Mehmet Akpınar, konuşmasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehitlerimizi ve Merhum Belediye Başkan Yardımcısı Resul Arslanhan’ı rahmetle anarak dua etti.

Ayrıca, Kümbet Aile Çay Bahçesi’nin yapımına katkı sağlayan İğneci Ökkeş Sarıgül’e teşekkür ederek, bu önemli projenin hayata geçirilmesindeki katkılarının unutulmayacağını vurguladı.

Başkan Akpınar, ilçedeki atıl durumdaki parkların sosyal alanlara dönüştürülmesi adına başlatılan projelere de değindi. İtfaiye Parkı ve Kümbet Parkı gibi alanların yeniden imar edilerek, vatandaşların daha iyi koşullarda vakit geçirebileceği sosyal alanlar haline getirileceğini belirtti.

“İlçemizdeki parkları daha fonksiyonel hale getirerek, ailelerimizin rahatça vakit geçirebileceği modern alanlar oluşturacağız. Kümbet Aile Çay Bahçesi de bu tür projelerimizin bir parçasıdır.” dedi.

Açılış programı kapsamında katılımcılara çorba ikramı yapıldı. Tören sonrası, Kümbet Aile Çay Bahçesi’nin uygun fiyatlı menüsüyle, her kesime hitap eden bir sosyal alan olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.