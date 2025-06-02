Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla şehir genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, marketler ve perakende satış noktaları detaylı bir şekilde mercek altına alındı. Şehrin dört bir yanında sürdürülen denetimlerde Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de yer alıyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin raf ömrü, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da kontrol edilerek yasal yükümlülüklere uyup uymadıkları denetleniyor.

Denetimler Sıkı Bir Şekilde Sürecek

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince ve sonrasında da denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda hem hijyen hem de fiyatlandırma konusunda standartlara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Denetimlerimiz, Kurban Bayramı süresince artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.