Programlara katılan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş halkı, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde vatanına, bayrağına ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor” dedi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilirken, bugünkü etkinlikler, Trabzon Caddesi’ndeki eski Valilik binası önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Şehir protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı törende; ValiMükerremÜnlüer, Bahar Kalkanı Harekat Bölge Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Uzunoluk Caddesi’nde devam etti. Uzunoluk Caddesi’nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan tarihi Sütçü İmam Olayı canlandırıldı. Yoğun ilgi gören gösteride, Maraş halkının işgale karşı direnişi bir kez daha hafızalarda tazelendi. Törenin ardından şehir protokolü, Şeyhadil Mezarlığı’na geçerek kahraman şehitlerin kabirleri başında dualar etti.

“Dün Olduğu Gibi Bugün de Biriz, Birlikteyiz”

Kurtuluş Haftası programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurtuluş mücadelesinin ruhunu yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın bağımsızlık mücadelesinde destan yazdığı, şanlı bir zaferin 105. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 105 yıl önce atalarımız, canlarını ortaya koyarak bu toprakları savundular ve bizlere bağımsız bir şehir bıraktılar. Ecdadımızın bu kahramanlık ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim asli görevlerimizden. Kahramanmaraş halkı, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde vatanına, bayrağına ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu vesileyle bu toprakları bizlere vatan kılmak için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum” cümlelerini kaydetti.