Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Görgel mesajında, “Bugün, Kahramanmaraş’ımızın bağımsızlık mücadelesinde destan yazdığı ve tarihin seyrini değiştirdiği 12 Şubat’ın 105. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Bundan tam 105 yıl önce, esareti asla kabul etmeyen ecdat, inancı, kararlılığı ve vatan sevgisiyle düşmana karşı yekvücut olmuş, büyük bir direniş sergileyerek bağımsızlığını kazanmıştır. Bu zafer, yalnızca Maraş’ın değil, bütün Anadolu’nun kurtuluşuna ışık tutan bir meşale olmuştur. Kahramanmaraş halkı, işgale karşı gösterdiği destansı direnişle, vatan toprağının ancak kanla, fedakârlıkla ve büyük bir imanla korunabileceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. ‘Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz’ diyerek canını ortaya koyan kahraman ecdadımız, düşmanı bu topraklardan söküp atmış ve bizlere şanlı bir miras bırakmıştır” cümlelerini kaydetti.

“Ecdat Bu Şehri Düşmana Teslim Etmedi”

Başkan Fırat Görgel mesajın devamında, “Bu büyük mücadelede, Sütçü İmam’ın düşmana sıktığı ilk kurşun, Maraş’taki direnişin fitilini ateşlemiş ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olmuştur. Avukat Mehmet Ali Bey’in halkı bilinçlendiren sözleri ve cesareti, Maraşlıların azmini perçinlemiştir. Şeyh Ali Sezai Efendi’nin manevi rehberliği, Rıdvan Hoca’nın inancı, Arslanbey’in komutasındaki kahramanların cesareti, Mıllış Nuri’nin yılmaz direnişi, Senem Ayşe’nin fedakârlığı ve Abdal Halil Ağa’nın dirayeti, Maraş’ın destansı kurtuluşunun mihenk taşları olmuştur. Onlar gibi binlerce kahraman, bağımsızlık aşkıyla, iman gücüyle ve vatan sevdasıyla bu şehri düşmana teslim etmemiştir” ifadelerini kullandı.

“Kurtuluş Bayramı’mız Kutlu Olsun”

Başkan Görgel mesajını, “Böyle şanlı bir tarihe sahip olan Kahramanmaraş’ın evladı olmaktan, atalarımızın mirasını yaşatmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu vesileyletüm milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mız kutlu olsun” cümleleriyle noktaladı.