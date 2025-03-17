Başkan Görgel, “Bu tesis sayesinde hem asfalt üretim maliyetlerimizi düşüreceğiz hem de ilçelerimizdeki yol yapım ve bakım çalışmalarını daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştireceğiz. 500 Milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz tesis; Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın ilçelerimize hizmet verecek” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin’de Afşinbey Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi’nin kurulumu büyük bir hızla sürüyor. 500 Milyon TL’lik dev yatırımla hayata geçirilen proje, Afşin’in yanı sıra Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın ilçelerine de hizmet verecek.Büyükşehir Belediyesinin bölgeye kazandırdığı bu stratejik tesis ile asfalt üretim maliyetleri düşürülecek, ilçelerde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Başkan Görgel, Proje Alanında İncelemelerde Bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi’nin kurulum sürecine ilişkin son gelişmeleri yerinde incelemek üzere proje alanını ziyaret etti. Burada Kuzey İlçeler Dairesi Başkanı Cihan Çınar’dan teknik detaylar hakkında bilgi alan Başkan Görgel, tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını belirtti.

Görgel: “Bölgemize Değer Katacak Bir Yatırım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi’nin bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Görgel, “Şehrimizin kuzey ilçeleri için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Afşin’de inşa edilen Kuzey İlçeler Asfalt Üretim Tesisi, sadece Afşin değil, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın ilçelerine de hizmet edecek. Bu tesis sayesinde hem asfalt üretim maliyetlerimizi düşüreceğiz hem de ilçelerimizdeki yol yapım ve bakım çalışmalarını daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması bizim için büyük bir öncelik. 500 Milyon TL’lik bu yatırımın en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte bölgemize çok önemli bir hizmet kazandırmış olacağız”ifadelerini kullandı.