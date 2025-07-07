Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla hizmet filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle kuzey ilçelerde hizmet kalitesinin artırılması ve yatırımların daha etkin şekilde hayata geçirilmesi adına önemli bir adım daha atıldı.

Yaklaşık 700 Milyon TL’lik dev bir yatırımla hayata geçirilen Asfalt Üretim Tesisi inşaatında sona gelinirken, bölgedeki yol yapım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması için 18 yeni hizmet aracı belediye filosuna dâhil edildi. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde kullanılacak araçlar arasında; 5 kamyon, 1 finişer, 1 vabil, 2 yama silindiri, 2 greyder, 3 ekskavatör, 2 jcb ve 2 loder yer alıyor. Yeni asfalt üretim tesisi ve iş makineleri sayesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları artık çok daha seri, verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilecek.

“Hizmet Çıtamızı Her Geçen Gün Daha da Yukarı Taşıyoruz”

Yeni hizmet araçlarının şehre hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana temel amacımız, şehrimizin her noktasına aynı kalitede, hızlı ve etkin hizmeti ulaştırmak oldu. Bu doğrultuda özellikle kuzey ilçelerimiz için çok ciddi yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 700 Milyon TL’lik yatırımımızla kurduğumuz Asfalt Üretim Tesisi inşasında sona geldik. Aynı zamanda bu bölgemizin hizmet kapasitesini artırmak adına 18 yeni iş makinesini daha filomuza kazandırdık. Kamyonlardan greyderlere, ekskavatörlerden silindirlere kadar geniş yelpazede bir ekipman altyapısı oluşturduk. Artık bölgedeki yol yapım ve bakım çalışmalarımız daha hızlı ve daha az maliyetle sürdürülebilecek. Bu yatırımlarımız sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için önemli adımlar. Kuzey ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet çıtamızı her geçen gün daha da yukarı taşıyacağız” cümlelerini kaydetti.