Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Görgel mesajında, “Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı sebebiyle şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun” cümlelerini kaydetti.