Bu yıl Kahramanmaraş genelinde 2025 LGS'de sınava katılan 13.567 öğrenci arasından tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 10 öğrenci ile birlikte, ilçelerinde ilk üçe girerek derece yapan öğrencilerden oluşan toplam 39 öğrenciye çeşitli ödüller takdim edildi. Ayrıca öğrencilerin başarısında emeği olan öğretmenler ve veliler de unutulmayarak tebrik edildi.

Düzenlenen törende başarılı öğrenciler, aileleri ve eğitim camiası bir araya geldi. Törene Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ve yardımcıları, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, törende yapılan konuşmalarda gençlerin başarısının hem şehir hem de ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

Program sonunda protokol üyeleri, dereceye giren öğrencileri ve velilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.