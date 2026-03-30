Vücudunda darp izleri tespit edilen O.D.'nin öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Mart gecesi bir ihbar üzerine ortaya çıktı. Çevredekilerin, metruk bir yapıda hareketsiz yatan kişiyi fark etmesiyle bölgeye polis sevk edildi. Yapılan incelemede ölenin O.D. olduğu belirlenirken, baş ve vücudundaki darbe izleri cinayet ihtimalini güçlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde sekiz kişilik iki özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. Ekipler, çevredeki 22 güvenlik kamerasına ait toplam 280 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Sorgulamaların ardından M.A. ve M.E.'nin olay anında binada bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, O.D. ile birlikte alkol aldıkları ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı. M.A., ifadesinde O.D.’ye taşla vurarak ölümüne neden olduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.