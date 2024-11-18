Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıklarda başlattığı çevre düzenleme ve temizlik seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde toplamda 2 bin 300 mezarlıkta yürütülen geniş çaplı çalışmalarla alanların düzenli ve temiz kalması hedefleniyor.

Cenaze ve Taziye Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince mezarlıkların etrafı çitlerle çevrilerek güvenlik sağlanırken aynı zamanda ot temizliği yapılıyor. Mezarlık çevresindeki yeşil alanların korunmasını amaçlayan çalışmalar kapsamında da ağaç ve çiçeklerin bakımı ile yeni bitki dikimi gerçekleştiriliyor.

Kesintisiz Hizmet

Mezarlıkların bakım ve onarım çalışmaları yıl boyunca kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kış aylarında özellikle sert hava koşullarından etkilenen yapıların tamir ve bakımı yapılırken, yaz aylarında ise kuruyan otların temizliği ve yangın riskine karşı önlemler alınıyor. Mezarlık içindeki yolların düzeltilmesi, tabela ve levhaların yenilenmesi gibi detaylı çalışmalarla da ziyaretçilerin daha rahat hareket edebilmesi sağlanıyor.

Geçmişimize Sahip Çıkıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mezarlık düzenleme çalışmalarının kesintisiz bir şekilde süreceğini vurgulandı. Açıklamada, “Mezarlıklarımızı temiz, düzenli ve bakımlı tutma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir genelinde 2 bin 300 mezarlıkta çalışma yapılıyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan da mezarlık alanlarının korunması noktasında hassasiyet bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.