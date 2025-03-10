Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında çocuklara yönelik birbirinden keyifli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Hafta sonları gerçekleştirilen programlar kapsamında minikler, geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez öğeleriyle buluşurken, eğitici atölyelerle de yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde, çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği gölge oyunu ve İbiş gösterisi sahnelendi. Geleneksel Türk tiyatrosunun eğlenceli öğeleriyle tanışan minikler, maskotlarla birlikte keyifli anlar yaşarken, hediyeli yarışmalar da etkinliklere renk kattı. Eğlenceli sürprizlerle dolu gösteriler, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

El Becerilerini Geliştiren Tesbih Yapım Atölyesi

Çocuk etkinlikleri yalnızca sahne gösterileriyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda miniklerin el becerilerini geliştirmesi ve üretkenliklerini artırması amacıyla tesbih yapım atölyesi de düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, tesbih yapım sürecini öğrenerek kendi tasarımlarını oluşturdu. Renkli boncuklar ve ipler kullanarak birbirinden güzel tesbihler hazırlayan çocuklar, el emeğiyle yaptıkları eserleri hatıra olarak saklamanın mutluluğunu yaşadı. Atölye sayesinde çocuklar, yalnızca üretkenliklerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda sosyalleşme imkânı bularak yeni arkadaşlıklar kurdu. Grup halinde gerçekleştirilen etkinlikler, paylaşma ve yardımlaşma duygularının da pekişmesine katkı sağladı.

Ebeveynlerden Büyükşehir’e Teşekkür

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, yalnızca çocukları değil, ebeveynleri de memnun etti. Ramazan ayının manevi iklimini çocuklarına en güzel şekilde yaşatma fırsatı bulan anne ve babalar, etkinliklerin çocuklarının hem eğlenmesine hem de öğrenmesine katkı sunduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.