Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İlçemde İftar Var” programı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu şimdi de Türkoğlu’na taşıyor.

Daha önce Andırın, Pazarcık, Nurhak ve Çağlayancerit’te vatandaşlarla buluşan program, 10 Mart Pazartesi günü Türkoğlu Kapalı Spor Salonu’nda ilçe sakinlerini ağırlayacak. Program kapsamında, ilçede yaşayan vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek. Manevi atmosferin ön planda olacağı etkinlikte, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahi dinletileri ile Ramazan’ın ruhuna uygun bir program sunulacak.

Çocuklara Özel Gösteriler

Program, sadece yetişkinlere değil, çocuklara yönelik etkinliklerle de dolu dolu geçecek. Geleneksel gölge oyunu, kukla gösterileri ve eğlenceli tiyatro oyunları ile minikler, Ramazan sevincini doyasıya yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği bu anlamlı etkinlik, paylaşma ve dayanışma kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyor. Türkoğlu sakinlerinin bir araya geleceği iftar programına tüm vatandaşlar davet edildi.