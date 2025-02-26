KUZUGÜDEN Açıklamasında; 25 Ocak 2025 tarihinde yapılan ve %572’ye varan muayene ücreti artışları, 23 Şubat 2025 itibarıyla yapılan yeni düzenlemeyle düşürüldü. Ancak bu yöntemin vatandaşın tepkisini yumuşatmak için yapıldı. 25 Ocak 2025 Tarihinde Yayınlanan Muayene ücretleri bir önceki döneme göre %572 artırılmıştı. Özellikle Bu durum Hastanelerden çok Eczanelerle Halkı Karşı Karşıya Getirmişti. Çünkü Halkımız Bu Ücretleri Eczaneler üzerinden (İlaçlarını Alırken) Ödemektedir.

KUZUGÜDEN Açıklamasının Devamında; Yapılan düzenleme, ‘ölümü gösterip, sıtmaya razı etme’ yöntemidir. Muayene ücretlerinin hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çekiyorum. Asgari ücrete %30, memura %11.54, emekliye %15 zam yapılırken, sağlık hizmetlerinden alınan katkı payına %572 oranında artış yapılmasını kesinlikle eleştiriyorum. Bu Ücretlere Memur ve Emekliye Yapılan Kadar Olmalıdır. Çünkü Sağlık Hizmetlerine En Çok İhtiyacı Olan Emekliler ve Yaşlılardır. Bu durum Onların Sağlık Hizmetleri alırken Özellikle ilaçları alırken Mağdurluklar oluşturabilir.

Zaten Oluşan Tepki üzeri 23 Şubat 2025 Tarihinde Güncelleme Yapılmıştır. Lakin Hala Yüksektir. Yeni düzenlemeyle muayene ücretlerindeki artış yaklaşık %200 oranında düşürülse de, hâlâ birçok vatandaş için büyük bir yük oluşturmaya devam ediyor. Parası çok olan için 20-50 TL önemsiz görünebilir, ancak düşük gelirli vatandaşlar için bu rakamlar ciddi bir külfettir. Özellikle asgari ücretle geçinenler, memurlar ve emekliler için sağlık harcamaları giderek daha büyük bir yük haline geliyor.

Mustafa KUZUGÜDEN Açıklamasının Sonunda; Sağlık politikalarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve adil olması gerektiğine inanıyorum dedi. Katkı payı uygulaması özellikle düşük gelirli vatandaşları mağdur ediyor. Hükümetin bu konuda daha adil bir düzenleme yapması şarttır dedi.