Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılımına açık olan yarışmada, katılımcılar hazırladıkları kısa filmlerle bu özel hikâyeleri sinema perdesine taşıyacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel gereksinimli vatandaşlara yönelik destek ve etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir projeye daha imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarına ışık tutmak amacıyla “Engelli ve Aile” temalı bir kısa film yarışması düzenliyor.

Toplumsal Farkındalığı Artıracak

Sanatın evrensel diliyle toplumun görünmeyen hayatlarına dikkat çekmeyi amaçlayan yarışma, engelli bireylerin ve onların hayatlarına eşlik eden aile fertlerinin yaşadığı zorlukları, umutları, başarı hikâyelerini ve sosyal yaşamdaki rollerini görünür kılmayı hedefliyor. Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yaşayan 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılımına açık olan yarışmada, katılımcılar hazırladıkları kısa filmlerle bu özel hikâyeleri sinema perdesine taşıyacak.

Son Başvuru 9 Mayıs 2025

Yarışmaya katılmak isteyenler, hazırladıkları kısa filmleri 9 Mayıs 2025 tarihine kadar sisteme yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Yarışmaya dair tüm detaylar, şartname ve başvuru formuna https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/04/22/engelli-ve-aile-temali-kisa-film-yarismasiinternet adresi üzerinden ulaşılabiliyor:

Kazananlara Büyük Ödüller

Yarışmada dereceye giren katılımcılar, önemli ödüllerin sahibi olacak. Birinci olan filme 25 Bin TL, ikinci olan filme 15 Bin TL, üçüncü olan filme ise 10 Bin TL ödül verilecek. Böylece hem sanata destek sağlanacak hem de engelli bireylerin hayatlarına dair önemli mesajlar topluma taşınacak.

Ödül Gecesi 15 Mayıs’ta

Yarışmanın sonuçları 14 Mayıs 2025 tarihinde Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde açıklanacak. Kazananlar, 15 Mayıs 2025 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül gecesinde ödüllerini alacak. Saat 20.00’da başlayacak program, sanat ve sosyal farkındalık adına unutulmaz anlara sahne olacak. Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı etkinlikle bir kez daha sosyal hayata ve sanata verdiği önemi ortaya koyarken, tüm vatandaşları bu özel yarışmaya katılmaya davet ediyor.