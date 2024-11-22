Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde O.K idaresindeki 46 ADK 928 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken aynı istikamette önünde seyir eden M.Y yönetimindeki 46 AHJ 034 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki T.K, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.+