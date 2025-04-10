İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, özel okul yöneticileri katıldı.

Toplantının ana gündemini, özel okulların il eğitimine katkıları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden beklentileri ve kurumlarla yürütülebilecek ortak projeler oluşturdu. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni proje alanlarında ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut, özel öğretim kurumlarına yönelik mevzuatta yapılan son değişiklikler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nde yer alan yeni hükümler, özellikle hizmet alımı, ücretlendirme esasları, ücretsiz öğrenci kontenjanları ve okul kıyafetlerine ilişkin düzenlemeler detaylı şekilde ele alındı.

Sunumda dikkat çeken başlıklardan bazıları şöyle:

• Okullarda hizmet alımı yoluyla sunulan hizmetlerin ücret tespiti ve ilan süreci,

• Öğrenim ücretlerine yapılabilecek zam oranları,

• Ücretsiz okutulacak öğrenciler için belirlenen kontenjan ve başvuru süreçleri,

• Kıyafet düzenlemeleri ile okulların veliye mali yük getirecek uygulamalardan kaçınması,

• Yardımcı kaynak ve materyal kullanımında şeffaflık ilkesi.

Toplantının son bölümünde, AR-GE Birimi Proje Sorumlusu Eser Temiz tarafından özel okullarla iş birliği içerisinde yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Temiz, özel öğretim kurumlarının projelere aktif katılımının önemine değinerek yeni proje çağrıları hakkında paylaşımda bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, toplantının sonunda özel okul temsilcilerine teşekkür ederek, “İlimizde özel öğretim kurumlarının eğitim kalitesine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.